Covid19, Ranalletta (Per Celano): “Accelerare la tempistica dei tamponi e puntare su sanità di prossimità”

Celano. “Sull’urgenza che necessita la gravità della situazione Covid nella Marsica, condivido le posizioni del sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio”.

A parlare è il consigliere di opposizione al Comune di Celano, alle scorse amministrative candidato sindaco della città, Gesualdo Ranalletta.

“Condivido le proposte presentate ieri dal sindaco di Avezzano ai vertici regionali in visita all’ospedale della Marsica”, spiega Ranalletta, “ritengo più che mai opportuno infatti la richiesta di accelerare le procedure per il processo veloce dei tamponi nel comprensorio marsicano e di imporre un cambio di marcia nella tempistica considerata l’urgenza e la gravità della situazione Covid. Ribadisco inoltre quanto già detto nel consiglio comunale che si è tenuto sabato scorso a Celano, a proposito dell’attivazione delle strutture di Pescina e Tagliacozzo in appoggio a quello di Avezzano. Una risposta integrata insomma a un territorio oggi più che mai bisognoso di attenzione.

Stesse considerazioni vanno verso la rimodulazione dei posti letto necessaria per fronteggiare una domanda sempre crescente e con risposte non sempre ordinate.

Intendo in questo modo far sentire ancora più forte la voce della Marsica su una problematica che non ha e non deve avere colore politico ma su cui occorrono risposte adeguate e nei tempi più stretti possibili”.

“Una sanità di prossimità oggi più che mai”, conclude il consigliere al Comune di Celano, “si rende necessaria a Celano e nella Marsica che con le sue strutture può e deve recitare il suo ruolo”.