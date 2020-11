Covid19, primi tamponi rapidi a Civita d’Antino, 18 positivi. Da domani, chiuse le scuole dell’Infanzia

Civita D’Antino. Sono iniziati i primi test sulla popolazione a Civita D’Antino. Purtroppo su 68 esami effettuati sono risultati 18 positivi al Covid-19. Tra questi anche bambini o genitori. Da domani, quindi, la scuola dell’infanzia resterà chiusa per due settimane e così anche i parchi. La maggior parte delle persone è con sintomi molto lievi, qualcuno con febbre, mal di gola e tosse.

“Nel giro di pochi giorni si riuscirà a sottoporre al tampone gran parte della popolazione residente”, afferma il sindaco, Sara Cicchinelli, “tutto questo sarebbe stato impossibile senza l’impegno della Croce Verde, dei volontari coordinati da Marco Mastroianni e Federico Morelli e dei responsabili degli uffici comunali, la dottoressa Maria Grazia Alfano per l’anagrafe, Riccardo De Michele della polizia locale e l’architetto Maria Antonietta Di Gianfilippo per l’ufficio tecnico e l’assessore Baldassarre”.

“Ho sempre esaltato il lavoro dei volontari”, conclude la Cicchinelli, “ma in questa occasione credo non ci siano parole per ringraziare quanti rischiano ogni giorno e mettono a rischio le loro famiglie per rendersi utili e essere a disposizione della comunità. Sono sicura che questo loro impegno aiuterà le persone a sentirsi meno sole e più fiduciose perché in tutta questa incertezza e desolazione c’è ancora qualcuno che ci aiuta”.