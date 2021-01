Covid19 e contagi: disponibili i dati aggiornati sul portale della Asl 1 Abruzzo

Avezzano. Due specifiche ‘finestre’ sul sito Asl per avere un costante aggiornamento dei dati sul covid e sulla relativa campagna di vaccinazione nella provincia. Il portale dell’azienda, nell’ottica della trasparenza e come servizio a disposizione della collettività, diventa uno strumento per avere una ‘fotografia’ aggiornata sull’evoluzione della pandemia e sull’attività svolta dai servizi Asl.

Per conoscere la situazione sui contagi, attraverso una griglia di dati molto articolata su ricoveri, guariti e isolamenti domiciliari nelle diverse aree della provincia, sarà sufficiente aprire l’home page del sito www.asl1abruzzo.it e cliccare sulla finestra (in primo piano) ‘Covid 19, aggiornamenti provinciali’. Per le informazioni che riguardano invece la vaccinazione sul virus occorre aprire un’icona più piccola, a destra, di colore blu, denominata ‘Report vaccini anticovid, dati aggiornati’.

Gli aggiornamenti sui contagi sono curati dal servizio di prevenzione, diretto da Domenico Pompei, affiancato da Enrico Giansante, direttore del servizio di epidemiologia pubblica, quelli sulle vaccinazioni dal Contact center, guidato da Marco Martinicchia.

