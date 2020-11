Coronavirus, Tedeschi: chiuse le scuole per 15 giorni a Cerchio, chiedo cooperazione alle forze dell’ordine

Cerchio. Con una lettera, inviata a: la polizia locale, carabinieri e carabinieri forestali e per conoscenza al Prefetto dell’Aquila, il sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi ha richiesto la massima collaborazione al fine di procedere a controlli puntuali in merito ai soggetti sottoposti a sorveglianza covid19 per provvedimenti Asl e anche ai loro famigliari e/o contatti diretti (Sorveglianza Fiduciaria). “Il diffondersi dell’epidemia nel territorio Marsicano, ma in particolare nel territorio del nostro comune”, dichiara il primo cittadino,” impone a tutte le autorità preposte un controllo rigido e puntuale sull’intero territorio”.

“Ho adottato”, prosegue Gianfranco Tedeschi,” una ordinanza sindacale con la quale chiudo dal 7 Novembre tutte le Scuole (Scuola Materna ed Elementare) presenti nel territorio dalla didattica in presenza, garantendo in accordo con la Dirigente Scolastica la DAD. Chiusura al momento fissata per quindici giorni. Ordinanza che si è resa necessaria in quanto ho ricevuto il “nuovo report” da parte dell’Ufficio Asl 1 – Ufficio Sorveglianza covid19–, dove emergeva che in un solo giorno i casi COVID nel territorio comunale aumentavano in maniera “esponenziale” passano da 13 (report del 3-4/11/2020) a 24 (report del 5/11/2020). Faccio presente anche che un panificio locale, dove si recano molte persone e soprattutto ragazzi delle Scuole, ha chiuso perché i titolari sono stati colpiti dal covid19 e stanno correttamente provvedendo a fare tutte le sanificazioni dei locali come impone la legge. Situazione in termine di crescita degli aumenti dei contagi, confermata anche oggi nelle prime ore della mattinata, dove già mi sono state comunicati altri cinque casi. Il numero delle persone contagiate dal covid19che è al momento di Trenta persone, impone a quanti hanno avuto contatti diretti la sorveglianza fiduciaria. Da una preliminare verifica che stiamo ultimando con i dati dell’ufficio covid19– Asl 1 – le persone coinvolte nella Sorveglianza Fiduciaria sono circa settanta”.

In ragione di quanto sopra il sindaco Tedeschi “chiede alle forze dell’ordine di organizzare servizi specifici diretti a controlli su tutte le persone coinvolte (Sorveglianza Sanitaria covid19– e – Sorveglianza Fiduciaria -). Assicuro la massima collaborazione del Comune di Cerchio e personale”, concude il sindaco Tedeschi.