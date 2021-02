Covid19, a Ovindoli 268 persone oggi hanno fatto il tampone: 3 positivi asintomatici

Ovindoli. Sono 268 i tamponi eseguiti oggi sulla popolazione di Ovindoli, durante lo screening organizzato a contrasto della diffusione del covid19.

L’esito è di tre positivi che sono risultati asintomatici.

“Felice ed orgoglioso per come ha risposto la comunità e tutto sommato rasserenato per il risultato anche se abbiamo altri positivi in quarantena che seguiamo con attenzione”, dichiara il sindaco Simone Angelosante, anche consigliere regionale, “il comune vigilerà e non si risparmierà mai per tutelare la comunità. Ringrazio il team che ci ha aiutato, la protezione civile regionale assieme ai volontari della Croce Rossa, nostro angeli custodi. Invito tutti i cittadini a non abbassare la guardia”.

Attualmente ad Ovindoli sono circa 20 le persone che risultano positive al coronavirus.