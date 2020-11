Covid19, a Ortucchio scuole chiuse per un giorno per la sanificazione straordinaria

Ortucchio. “Abbiamo ritenuto opportuno predisporre una sanificazione delle scuole, una misura atta a tutelare la salute degli studenti e di tutto il personale scolastico”.

A parlare dal Comune di Ortucchio, è il vice sindaco Mario D’Agostino che aggiunge: “Domani, venerdì 6 novembre, il plesso scolastico di Ortucchio resterà chiuso per una sanificazione straordinaria dei locali. Dimostriamoci seri e responsabili, applichiamo tutte le misure idonee al contenimento del contagio da covid-19”.

Il vicesindaco annuncia anche che non ci sono nuovi contagiati in paese ma che visto che ci sono diverse persone in quarantena fiduciaria a casa, che sono state a contatto con positivi, “è importante anche l’impatto psicologico e pertanto la sanificazione delle scuole è necessaria per dare agli studenti in primis ma anche alle loro famiglie, un maggiore senso di sicurezza”.