Covid, volano i contagi nella Marsica: in 24 ore 288 nuovi casi positivi, ad Avezzano sono 82

Avezzano. Dei 726 nuovi casi di positività da coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore nella provincia dell’Aquila, 288 casi sono nella Marsica. Esplodono i contagi ad Avezzano: in un solo giorno ne sono stati riscontrati più 82.

A Celano, il Comune ha aggiornato i cittadini con gli attuali positivi, sulla pagina Facebook istituzionale: sono 77 i contagiati in totale.

In tutta Italia l’aumento dei positivi è al top: mai tanti morti da aprile

Il numero di positivi registrato In Italia nelle ultime 24 ore – 170.844 – è il più alto raggiunto dall’inizio della pandemia. Mentre quello dei morti – 259 – è il maggiore dallo scorso 30 aprile, quando furono 263.

BOLLETTINO REGIONALE 4 GENNAIO 2022

Covid: volano contagi Abruzzo, +5.061, mai così tanti

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 99 anni. Gli attualmente positivi sono 28.367 (+4.664), ma nel totale sono ricompresi anche 16.975 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche. Del totale dei casi attivi, 216 pazienti (+22) sono ricoverati in ospedale in area medica e 23 (+1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 28.128 (+4.641) sono in isolamento domiciliare. Dei

decessi segnalati nel bollettino odierno, due riguardano una 94enne della provincia di Teramo e una 88enne della provincia di Pescara, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. I guariti sono 87.764 (+393). Dei 118.779 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 27.270 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+726 rispetto a ieri), 31.318 in provincia di Chieti (+1859), 28.741 in provincia di Pescara (+1236), 29.341 in provincia di Teramo (+1001) e 1278 fuori regione (+99), mentre per 831 (+139) sono in corso verifiche sulla provenienza.