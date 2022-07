Covid, via alla quarta dose: ecco centri e orari per vaccinarsi nella Marsica

Avezzano. Quarta dose covid: macchina Asl potenziata e in piena attività per accogliere gli utenti nelle diverse aree della provincia. L’avvio della quarta dose di massa (possono farla gli over 60, chi ha fatto la terza dose da 120 giorni o ha avuto il covid da 120 giorni nonché i soggetti fragili dai 12 anni in su) segna uno spartiacque nella campagna vaccinale ma va ricordato che si possono vaccinare tutti, anche chi non ha avuto alcuna dose o chi deve sottoporsi ai richiami, cioè alle somministrazioni successive previste dalle tappe del ciclo vaccinale.

Gli utenti potranno avvalersi del doppio binario: prenotarsi telefonicamente oppure recarsi, negli orari previsti e senza appuntamento, direttamente ai centri vaccinali. La prenotazione, che comunque è preferibile per una migliore programmazione dell’attività, può essere effettuata al Contact Center, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16, al numero verde 800169326 per chi chiama da rete fissa oppure allo 0862 080526 per chi chiama da rete mobile.

Ecco gli hub vaccinali, con i relativi orari, ai quali rivolgersi nella Marsica:

Avezzano, via Fucino: dal lunedì al sabato 9-19.

Pescina, Distretto sanitario, venerdì, dalle 10 alle 14.

Tagliacozzo, Palazzo Ducale, lunedì dalle 10 alle 14.