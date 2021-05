Covid, un caso di positività al Majorana: quarantena e isolamento per studenti e docenti

Avezzano. Quarantena e isolamento domiciliare per una classe del primo anno dell’istituto superiore “Ettore Majorana” di Avezzano. La comunicazione è stata data dal dirigente scolastico Piero Buzzelli, a seguito della segnalazione della Asl del riscontro di un caso di positività tra gli studenti. La quarantena vale sia per gli studenti che per i docenti.

Nella stessa comunicazione il dirigente scolastico predispone intanto la didattica a distanza, che è partita ieri 12 maggio, per la classe del primo interessato, più per il primo anno di un’altra sezione, oltre che per il secondo, il terzo e il quarto della sezione interessata dallo studente positivo.

