Covid, spettacolo teatrale rinviato per positività di un attore: pronta la sostituzione

Avezzano. Sostituito lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata”, previsto per domani, 18 febbraio, alle 21, a causa della positività al Covid di uno dei protagonisti, che sarà recuperato il prossimo 18 marzo. L’appuntamento del Teatro OFF vedrà in scena, invece, Massimiliano Aceti, Matteo Nicoletta e Federico Lima Roque in “La rivoluzione delle sedie”, con la regia di Barbara Alesse.

Sinossi:

Come ci si comporta con un paraplegico arrogante e prepotente? Siamo in un ufficio del supermercato Eurospin. Luca è il capo del personale della divisione romana, inflessibile e autoritario. Un cassiere, Matteo, entra nel suo ufficio e avanza richieste bizzarre. Luca, stranamente, non lo caccia via, perché Matteo è seduto su una sedia a rotelle, ma l’arroganza del disabile è così provocatoria che Luca è costretto a reagire. Da questo primo incontro, che terminerà con il sollevamento di Luca dalla carica di capo del personale e retrocessione a semplice cassiere, inizia tra i due una lotta di potere all’interno del supermercato. Ad osservarli fra gli scaffali, come fosse un arbitro delle loro battaglie, c’è un giovane magazziniere che verrà “usato” dai due come ago della bilancia: è l’alleato perfetto per conquistare il potere. “La rivoluzione delle sedie”, attraverso un turbine di ritmo e divertimento, svela l’ipocrisia dei normodotati nei confronti dei disabili e verso chi vediamo diverso da noi.

Note di regia:



“Questo spettacolo è una continua ricerca di equilibrio tra il paradossale e il naturalismo. Del resto, nella realtà non abbiamo difficoltà ad accettare dei paradossi, che invece a teatro risaltano con tutta la loro follia. “La rivoluzione delle sedie” è uno spettacolo divertentissimo: comico, graffiante e dove non c’è spazio per il politically correct. Il perbenismo con cui trattiamo disabili e immigrati ci impedisce di guardare davvero le persone che ci stanno di fronte: speriamo che con il nostro spettacolo, gli spettatori riescano a vedere intorno a loro meno pregiudizi e più persone” dichiara Barbara Alesse.

Costo biglietto singolo: € 10.

Si ricorda che, in base alle vigenti normative anti- Covid, l’ingresso allo spettacolo è permesso solo con l’esibizione del Green Pass Rafforzato (che si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19) e mascherina FFP2.

Per maggiori informazioni:

Chiamare il 366.6555303 o scrivere a [email protected]

Punto vendita:

Chiosco informativo Largo Pomilio – Avezzano

(lun/merc/ gio dalle 18 alle 19.30).