Covid: sono 38 i casi positivi a Trasacco, il sindaco Lobene predispone nuove chiusure

Trasacco. Sono attualmente 38 i casi positivi ora presenti a Trasacco. Scendono, dunque, i contagi dopo il cluster di fine maggio. Questo quanto reso noto dal sindaco Cesidio Lobene che comunica inoltre: La chiusura della Moschea fino al 10 luglio e la chiusura anticipata per i pubblici esercizi e attività commerciali che somministrano bevande (ore 01), fino al 15 luglio.

“La situazione epidemiologica in paese è in netto miglioramento e migliorerà ancora. Merito dei provvedimenti adottati per fronteggiare la criticità del momento ma anche dei corretti comportamenti della collettività”, dichiara il sindaco, “cui va il mio ringraziamento per l’assunzione di responsabilità. Come detto più e più volte, non possiamo abbassare la guardia. Ho deciso di protrarre le misure fino ad ora adottate. Non possiamo, né dobbiamo, lasciare nulla al caso”.