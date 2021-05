Covid, screening in Farmacia: test antigenico gratuito su tutti gli studenti alla De Bernardinis

Tamponi antigenici gratuiti per tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, alla Farmacia De Bernardinis di Avezzano. I test anti covid possono essere eseguiti tutti i giorni dal lunedì al sabato, non c’è bisogno di prenotazione.

La Farmacia De Bernardinis si trova al centro di Avezzano, in via Garibaldi, al civico 114. Uno staff di professionisti è pronto ad eseguire il tampone. Lo screening gratuito è già iniziato oggi.

Il progetto è possibile grazie al lavoro in sinergia della Regione Abruzzo e di Federfarma, per limitare quanto più possibile la diffusione di un eventuale contagio Covid19.

Tampone antigenico rapido



Come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, il test antigenico rapido produce rapidamente il risultato (30-60 minuti) rispetto al test molecolare. È uno strumento utile soprattutto per le indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di controllo.

A differenza dei test molecolari, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma tramite le sue proteine (antigeni). L’affidabilità non è ancora paragonabile a quella dei test molecolari e la positività in alcuni contesti può richiedere la conferma del test molecolare.

Test sierologico rapido

L’attività di screening continua anche con il test sierologico che serve per rilevare la presenza di anticorpi IgG e/o IgM che si sviluppano in seguito ad un contagio, anche remoto o per effetto di una vaccinazione.

I test seriologici raccontano la storia della malattia e servono a individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus. Attraverso i test sierologici infatti è possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus. Si effettua partendo da un prelievo di sangue venoso, tramite una piccola puntura sul polpastrello. Il costo è di 20 euro. Non è richiesta prenotazione o ricetta.

