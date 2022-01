Covid, rientro a scuola in sicurezza: la Marsica si organizza con screening gratuiti

Avezzano. In vista del rientro in classe dopo le festività natalizie i Comuni si organizzano per un ritorno sui banchi in sicurezza. Così molte amministrazioni stanno già pensando a screening con tamponi antigienici e salivari prima del rientro a scuola.

Slitta infatti al 10 gennaio la riapertura delle scuole in Abruzzo. A stabilirlo è l’ordinanza regionale che dispone la sospensione delle attività didattiche il 7 e 8 gennaio, con regolare ripresa delle stesse lunedì 10. Al tempo stesso, viene prevista l’attivazione di una campagna di screening in tutte le scuole, dal 7 al 9 gennaio, mediante testing antigenici rapidi di ultima generazione demandandone alle Asl le modalità organizzative.

Ortucchio

A Ortucchio il Comune ha acquistato 200 tamponi salivari per gli studenti. Sabato, dalle 9 alle 13, nell’ex asilo sito in piazza Vittorio Emanuele, sarà uno screening volontario a tutta la cittadinanza. Agli adulti verranno somministrati i tamponi antigienici nasali. Vista la situazione epidemiologica in rapido aggravamento, anche nel Comune di Ortucchio, il sindaco raccomanda di prestare la massima attenzione.

Ovindoli

Anche a Ovindoli screening gratuito. “In vista del rientro a scuola”, fa sapere il sindaco Angelo Ciminelli, “è previsto uno screening con tamponi antigienici rapidi per studenti, personale scolastico e docenti”. L’appuntamento è per sabato 8.

“Comunico”, sottolinea il primo cittadino, “che verrà organizzata ad Ovindoli un’altra seduta vaccinale, a breve comunicheremo le modalità. Stiamo cercando di garantire al massimo la salute pubblica di tutti, con notevoli sforzi anche difficili da percepire. Il virus”, conclude, “sta circolando velocemente come previsto. Usate la mascherina Ffp2, vaccinatevi e rispettiamo le regole. È l’unico modo che abbiamo per arginare la corsa”.

Civitella Roveto

Screening gratuito venerdì a Civitella Roveto al teatro comunale per studenti e personale scolastico. “La giornata di test”, sottolinea Pierluigi Oddi, “si terrà dalle 9.30 alle 12, in collaborazione con la Croce Verde Valle Roveto e il personale infermieristico e medico volontario del paese che ringrazio vivamente entrambi ancora una volta, al fine di garantire il rientro in sicurezza dei nostri ragazzi. Lo screening è totalmente gratuito e, con priorità a studenti e personale scolastico e al termine dei test a loro dedicati, sarà accessibile anche ai cittadini che manifestìno particolari necessità e urgenza. Credo sia assolutamente necessario partecipare, al fine di ottenere un quadro piu ampio e veritiero della situazione contagi all’approssimarsi della riapertura del 10 gennaio, onde consentire la preventiva adozione di provvedimenti (dal Sindaco e DIrigenza Scolastica), atti a scongiurare la diffusione dei contagi”.

“La riapertura slitterà al 10 gennaio, in virtù delle decisioni preventivamente adottate dall’amministrazione conunale e ordinanza regionale. Istituzioni, scuola e famiglia assolutamente insieme, quali anelli della stessa catena, per la migliore tutela dei giovani della nostra comunità”.

Celano