Covid, presentato il cd “Emotional Groove”: la dedica a chi ha contratto il virus

Sante Marie. È stato presentato ieri, nella sala consiliare del Comune di Sante Marie, il cd “𝐄𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐨𝐯𝐞” del musicista santemariano Mirko Rossi dedicato a tutte le persone che hanno contratto il Coronavirus. Undici brani che raccontano la storia di altrettante immagini e emozioni che hanno particolarmente colpito il giovane artista locale in questo periodo di pandemia e lo hanno spinto a comporre l’intero cd.

L’appuntamento, che a causa delle norme anti – covid non è stato aperto al pubblico, è stato organizzato dall’amministrazione comunale e trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Sante Marie. “Ospitare Mirko qui è un motivo di orgoglio per tutta l’amministrazione comunale e la popolazione di Sante Marie”, ha commentato l’assessore alla Cultura, Simonetta Lattanzi, “tra i brani di questa raccolta c’è un brano della tradizione musicale locale Santemariana. Sapevo dell’esistenza di questo brano, ma non lo avevo mai ascoltato. Mirko riportandolo alla luce ha fatto un regalo gradito a tutti i santemariani”.

Per il consigliere Matteo Di Bernardo il lavoro del musicista Rossi “è frutto del suo impegno costante e della sua passione per la musica che riesce a trasmettere anche ai ragazzi grazie al suo lavoro costante. Questo suo lavoro, che spero sia il primo di tanti successi, è un motivo di orgoglio per la nostra comunità”. Durante la presentazione, alla quale hanno preso parte anche il vice sindaco Vincenzo Zangrilli e il presidente del consiglio, Simona Giuliani, l’artista ha eseguito il brano Santemariana scritto nel 1959 dall’ex sindaco e maestro Italo Ricci e dal musicista Mario Vitale. “Credo nelle mie radici, credo nei piccoli paesi e negli affetti sinceri”, ha ricordato il musicista Rossi, “l’intimità, il focolare, la musica sono la base della vita. Il cd è un progetto che avevo nel cassetto, un sogno. Purtroppo di tempo libero negli ultimi anni non ce n’è stato tanto. Però se questo lockdown qualche aspetto positivo lo ha avuto, sicuramente uno di questi è stato quello di farci rimanere un po’ di più a casa. Tengo particolarmente a Santemariana che è il simbolo del mio paese Sante Marie. Gli altri brani sono nati reinterpretando delle immagini e delle emozioni della mia quotidianità”.

I saluti finali sono stati affidati al sindaco Lorenzo Berardinetti per il quale “Mirko è un simbolo dei tanti giovani che nonostante le difficoltà hanno deciso di rimanere a vivere qui e far nascere qui la propria famiglia. Come amministrazione abbiamo sempre voluto valorizzare i ragazzi perché sono il nostro futuro e il futuro di questa nostra comunità”.

Il cd può essere acquistato nelle attività commerciali di Sante Marie oppure scrivendo all’indirizzo mail [email protected]