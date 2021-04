Covid, Pescina perde suor Paola Gaeta: in ospedale un’altra religiosa e il parroco don Giovanni

28 domiciliati in Pescina

3 domiciliati in altro comune

1 ricoverato all’ospedale di Avezzano

2 ricoverati all’ospedale dell’Aquila.

“In questi ultimi giorni possiamo dire che è accaduto di tutto nel nostro comune. Questo lo dico perché sembra che il Covid sia e faccia parte di un altro luogo per molte persone. Quando dico e scrivo che non bisogna abbassare la guardia non è che lo dico perché ho il dovere di dirlo ma perché ho chiaro e a pelle cosa sta succedendo alle persone che purtroppo negli ultimi giorni sono risultate positive”, continua il sindaco Zauri, “intanto esprimo le mie più sentite condoglianze per la suora che nella giornata di ieri è venuta a mancare per via del covid che in pochi giorni ha preso il sopravvento con tutto la sua virulenza. Si era partiti che le nostre care amiche suore della struttura Sgobbo Sipari che stavano bene e sembrava che tutto passasse presto. Invece no non è così e non è stato così. Nel giro di pochi giorni due di loro per la mancanza di saturazione sono state ricoverate all’ospedale di Avezzano e nonostante fatto tutto in celerità le cure non hanno vinto. Non sono bastate le preghiere di molti di noi e delle consorelle che sono ora prese dai postumi del Covid e dallo sconforto di un punto di riferimento sano e miliare per la loro struttura e per tutti i bimbi che frequentano la scuola paritaria Sgobbo Sipari. Suor Maria Rosaria Gaeta ci ha lasciato con un enorme amaro in bocca. Vesto i panni di tutte loro che hanno visto e salutato con un arrivederci la piccola suora che nella sua vita è stata un esempio di bontà e di fare bene. Ora preghiamo e siamo vicini a tutte loro con il pensiero, soprattutto per l’altra suora che sta lottando nel lettino dell’ospedale di Avezzano. Le suore che sono a Pescina stanno discretamente, hanno tutte sintomi che il covid fa sentire a volte in maniera accesa. I medici Usca tengono sotto controllo la situazione. Vogliamo e dobbiamo essere fiduciosi”.