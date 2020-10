Ospedale Avezzano, Pendenza (Italia Viva): mancanza Dpi e carenza organico al pronto soccorso criticità maggiori

Avezzano. Italia Viva Avezzano con il suo Coordinatore Cittadino Maurizio Pendenza torna ad intervenire sullo stato di emergenza in cui versa l’ospedale di Avezzano.” La criticità maggiore”, spiega,” è quella in cui versa il Pronto Soccorso con la sua carenza di organico e la mancanza di Dpi( dispositivi di protezione individuali). E’ Fondamentale per un pronto soccorso essere in pieno organico per ridurre le attese di intervento soprattutto quelle con i codici meno importanti ma che per essere smaltite a volte si impiegano più di 12 ore. In un momento cosi delicato per il propagarsi anche in città del Coronavirus le difficoltà per gli operatori sanitari ed i medici”, sottolinea Maurizio Pendenza ,” diventano veramente insormontabili. I pochissimi posti letto sono assolutamente insufficenti per la gestione dei ricoveri dei positivi e la situazione diverrà ancora più grave e complicata con l’arrivo imminente dell’influenza stagionale”.

“Delicatissima è anche la situazione dei ricoveri programmati che purtroppo vengono rimandati creando disagi e rischi ai pazienti. Da chiarire anche”, spiega Pendenza,” la disponibilità dei vaccini influenzali per far fronte alla richiesta di circa 300.000 dosi che con il ritardo ha messo in difficoltà tutti a partire dai medici di base. Italia Viva chiede l’intervento immediato della Regione affinchè si presti attenzione alla grave situazione dell’ospedale di Avezzano colmando il vuoto dell’organico soprattutto al pronto soccorso e dotando tutti gli operatori ed i medici di Dpi adeguati. Infine è necessario rivedere anche il ruolo degli ospedali di Pescina e Tagliacozzo”.

“Insomma la Regione deve assolutamente mettere in campo tutte le risorse economiche ricevute per fare fronte alla grave crisi in cui versa la sanità cittadina anche e soprattutto rendere operativo al più presto il piano Covid.

Italia Viva”, conclude infine Maurizio Pendenza,”ha accolto molto favorevolmente l’iniziativa del Sindaco Giovanni Di Pangrazio dell’istituzione dell’unità di crisi Emergenza Covid del Comune di Avezzano”.