Covid: nuovo screening gratuito aperto a tutti ad Avezzano, ecco dove

Avezzano. Guardia sempre alta sul fronte anti-covid: per prevenire eventuali focolai, sempre possibili visto che i numeri della pandemia stanno risalendo in tutta Italia, l’amministrazione Di Pangrazio ha messo in agenda un nuovo screening, sempre gratuito, aperto a tutta la comunità avezzanese. Il test è fissato per lunedì, 29 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, alla palestra dello stadio dei Pini, nella zona nord della Città.

Chiusa la tre giorni di test riservati ai più piccoli, dove i test nelle scuole d’infanzia Collodi e a Borgo Pineta sono risultati tutti negativi, ora l’assessore alle politiche scolastiche, Maria Teresa Colizza, e la collega alla pubblica istruzione, Patrizia Gallese, sempre in prima linea, sono pronte ad indossare il camice bianco per l’ennesimo screening con tamponi antigenici rapidi allo stadio dei Pini. Nell’operazione anti-covid, saranno coinvolti altri operatori volontari del campo della sanità, nonché della protezione civile del Comune di Avezzano, con in testa il delegato del sindaco, il consigliere comunale Maurizio Seritti.