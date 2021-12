Covid, nuovo screening ad Avezzano, si inizia con le scuole: a fine mese saranno aperti a tutti

Avezzano. Continua incessante la campagna anti covid dell’amministrazione Di Pangrazio: i nuovi test riservati ai giovanissimi della scuola materna di via Salto sono in agenda per lunedì 6 e venerdì 10. Sul campo, ancora una volta, gli assessori all’emergenza sanitaria e alla pubblica istruzione, Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, insieme ad altri operatori sanitari volontari. Gli screening adottati in via precauzionale dall’amministrazione, quindi, fanno tappa ancora una volta negli istituti della città.

“Dopo la significativa partecipazione registrata nelle altre scuole d’infanzia”, sottolineano Colizza e Gallese, “andiamo avanti con i test salivari, adatti ai più piccoli perché di più facile somministrazione rispetto agli antigenici nasali. Le famiglie stanno collaborando e gli stessi bambini dimostrano la consueta disponibilità e questo aiuta a tenere monitorata la situazione per cercare di spegnere sul nascere eventuali focolai”.

Un rischio sempre presente: nell’ultimo screening aperto a tutti, infatti, sono stati individuati tre positivi (su 173), mentre nelle scuole materne, non si è riscontrato nessun caso.

“Giova sottolineare”, concludono, “che anche da un singolo positivo può partire un piccolo focolaio, quindi ripeteremo i test anche allo Stadio dei Pini, aperti a tutti, alla fine del mese: il 29 dicembre”. L’invito consueto rivolto ai cittadini è quello di partecipare ai test preventivi mantenendo sempre la massima attenzione e prudenza.