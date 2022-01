Covid, nuovi screening in tutta la Marsica per la sicurezza soprattutto nelle scuole: decine di nuovi positivi

Civitella Roveto. A Civitella Roveto si sta concludendo la disinfezione del teatro: c’è stata un’altra giornata di screening della popolazione, nella quale sono stati eseguiti 160 test rapidi. Soltanto due persone esaminate sono risultate positive, di cui una non residente nel territorio comunale. Lo comunica il sindaco Pierluigi Oddi che va avanti: “Ringrazio il personale infermieristico e medico e la Croce Verde Valle Roveto, che ci stanno supportando nelle importanti giornate di screening”.

I Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto hanno organizzato insieme lo screening aperto esclusivamente agli studenti dalle scuole per l’infanzia fino all’università. In due giorni nel centro culturale Ravenna di Balsorano, nella sede della Pro loco e dell’Avis di San Vincenzo sono stati effettuati 386 tamponi antigienici di cui 19 sono risultati positivi e opportunamente comunicati alla Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila come prevede la normativa vigente.

A Pereto il Comune ha messo in piedi una giornata di test antigienici nella sala del consiglio comunale. Hanno partecipato 114 persone e solo tre sono risultate positive e ora dovranno seguire il nuovo protocollo varato dal Governo. Zero positivi sono stati invece riscontrati dagli screening organizzati nei giorni scorsi dai Comuni di Rocca di Botte e Collelongo in vista della ripresa delle lezioni scolastiche.