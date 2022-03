Covid nella Marsica, ancora 169 nuovi contagi: 70 solo ad Avezzano

Avezzano. Non accennano a diminuire i casi di covid nella Marsica. La Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila ne ha rintracciati in un giorno 169 in tutto il territorio. Proprio mentre il Governo discute sulla possibile abolizione del super green pass nella Marsica i contagi sembrano non diminuire.

Dopo il picco di ieri, quando sono stati registrati 226 nuovi casi, la situazione oggi è leggermente migliorata ma i numeri sono ancora alti. Solo ad Avezzano sono stati accertati 70 casi, 17 a Celano, 11 a Capistrello e 10 a Scurcola Marsicana. Tanti i contagi anche negli altri restanti comuni marsicani.

La situazione segue quella del resto dell’Italia dove l’Oms ha accertato che negli ultimi 7 giorni i casi sono cresciuti dell’8% ma c’è stato il 17% in meno di morti.