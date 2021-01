Covid, nella Marsica 8 nuovi casi e 173 morti registrati da inizio emergenza sanitaria

Avezzano. Sono 8 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nella Marsica nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo, da inizio pandemia, sale quindi a 4.141 contagi in tutto il territorio. Le persone decedute per Sars-Cov2, in totale sono 173, lo 0,13% dell’intera popolazione.

Tra le vittime un 73enne di Balsorano. Attualmente sul tutto il territorio ci sono 531 persone in quarantena mentre gli attualmente positivi sono 577. Di questi, 46 si trovano ricoverati in ospedale mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Sono 40 i pazienti ricoverati nei reparti di Medicina covid abruzzesi, mentre 6 sono i marsicani che si trovano nei reparti abruzzesi di terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati segnalati 4 nuovi casi ad Avezzano e 4 negli altri 35 comuni marsicani. Il totale di pazienti dimessi o guariti a casa dall’inizio della pandemia sono 4.243.