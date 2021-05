Covid, muore a 46 anni per i postumi della malattia: comunità sconvolta dal dolore

Ortucchio. Una corsa disperata verso l’ospedale di Avezzano ma purtroppo non ce l’ha fatta. Emiliano Contestabile è morto per le conseguenze che gli ha provocato il covid. Aveva 46 anni, lavorava come camionista.

Contestabile ieri sera si è sentito male, gli mancava il fiato. Mesi fa aveva contratto il covid19, aveva combattuto contro il virus, giorni e giorni, ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Poi era tornato a casa, si era negativizzato, era tornato tra gli amici ma comunque i postumi della malattia non l’avevano lasciato. Fino a ieri sera quando i suoi cari hanno fatto di tutto per aiutarlo ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

La comunità di Ortucchio è svonvolta dalla perdita di Contestabile che in paese era ben voluto da tutti. Un ragazzo dolce, disponibile, divertente. La notizia ha scosso tutta la cittadina che si è stretta intorno al dolore inconsolabile della famiglia.

Tanti i messaggi lasciati in rete dagli amici e dai colleghi non appena si è diffusa la notizia della sua morte.

Lascia i genitori e un fratello.