Covid, multati 2 esercenti e 15 ragazzi assembrati: alcuni in piazza con birra e panini

Collelongo. Ragazzi tra i diciotto e i 25 anni assembrati fuori al bar, nonostante i divieti imposti dai decreti emanati per contenere i contagi da coronavirus. In sei sono stati multati e in più, per due bar, è stata proposta alla prefettura dell’Aquila, la sospensione dell’attività, così come prevede la legge.

Continuano i controlli dei militari dell’Arma nella Marsica, a contrasto della diffusione del covid19.

Le sanzioni sono state fatte a Collelongo e sono stati due i locali controllati che hanno visto i titolari sanzionati.

Altre nove sanzioni sono state elevate a Trasacco, dai carabinieri della compagnia di Avezzano, agli ordini del capitano Luigi Strianese. Multati anche qui tutti giovani tra i 18 e i 25 anni. I ragazzi stavano mangiando panini e bevendo birra, assembrati in piazza Matteotti.

Intanto la prefettura dell’Aquila fa sapere che nelle giornate di sabato e domenica, 27 e 28 Marzo 2021, in base alle

disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno eseguito sul territorio provinciale dell’Aquila: