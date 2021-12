Covid, la Marsica si rimette la maglia nera per il numero dei contagi: in 24 ore +89

Avezzano. Su 145 nuovi casi di covid nella Provincia dell’Aquila, riscontrati nelle ultime 24 ore, 89 sono nella Marsica.

Le città più colpite sono Avezzano e Carsoli, entrambe con 18 nuovi casi di positività.

Nel dettaglio: Carsoli 18, Avezzano 18, Pescina 8, Luco dei Marsi 8, Celano 8, Tagliacozzo 5, San Benedetto dei Marsi 5, Oricola 4, Capistrello 3, Balsorano 2, Pereto 2, Gioia dei Marsi 2, Scurcola Marsicana 1, Sante Marie 1, Castellafiume 1, Ortona dei Marsi 1, Aielli 1, San Vincenzo Valle Roveto 1.

Ma se da un lato, gli amministratori della Marsica hanno scelto di chiudere numerose scuole e di mandare intere classi in quarantena, per via di casi di positività riscontrati soprattutto tra gli studenti più giovani, dall’altro si continuano ad organizzare eventi in piazza per bambini, dalla baby dance alle casette di Babbo Natale fino ai mercatini. Diversa la situazione all’Aquila, dove il sindaco ha scelto di vietare la vendita di alcol dopo le 15 e ha imposto l’uso della mascherina anche all’esterno, per prevenire i contagi che si potrebbero visitare alla vigilia di Natale, appuntamento immancabile per gli aquilani. Addirittura ci sono anche locali che per quel giorno hanno giù annunciato che saranno chiusi.

Intanto a Tagliacozzo, l’amministrazione comunale ha organizzato giornate di screening sulla popolazione e a Luco dei Marsi il sindaco ha firmato un’ordinanza che obbliga all’uso della mascherina all’aperto.

BOLLETTINO REGIONALE 22 DICEMBRE 2021