Covid, la Marsica conta un’altra vittima: è morto a Celano Vittorino Villa

Celano. Un nuovo morto a Celano per via del coronavirus. Sono stati celebrati oggi pomeriggio i funerali di Vittorino Villa, molto conosciuto perché per tanti anni ha avuto una rivendita di prodotti per l’agricoltura in via della Torre.

Tornano a salire in Abruzzo i contagi. L’assessorato regionale alla Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 105 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 83 anni).

Sono stati eseguiti 2719 tamponi molecolari e 11631 test antigenici.

Due sono stati i deceduti: nella provincia dell’Aquila l’87enne Villa e un 78enne nella provincia di Teramo.

Ad oggi si contano 78512 guariti (+9), 1927 attualmente positivi (+94), 56 ricoverati in area medica (-1), 9 in terapia intensiva (-2), 1862 in isolamento domiciliare (+97).

Degli oltre 100 nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (47), Chieti (15), Pescara (6), Teramo (33), fuori regione o con residenza in accertamento.

Il Comune di Celano ha aggiornato il numero dei positivi in città lo scorso 28 ottobre: ne sono risultati in totale quattro.