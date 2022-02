Covid, la fondazione Anffas dona tamponi salivari per i test ai bimbi della scuola dell’infanzia

Celano. Questa mattina, alla presenza del Sindaco Settimio Santilli, del Vice Sindaco Piero Ianni e dei Consiglieri Divina Cavasinni e Dino Iacutone, la “Fondazione Anffas Giovannino Di Pangrazio”, nella persona del Presidente Domenica Di Salvatore, ha donato al nostro Comune 180 tamponi salivari destinati ai bambini del polo dell’infanzia.

I test fanno parte di un progetto fatto tra la “Fondazione Anffas” e la “Fondazione Terzo Pilastro”.

“Ringrazio la Fondazione Anffas e la Presidente Domenica Di Salvatore per la solidarietà e l’impegno quotidiano – dichiara la delegata alla disabilità Cavasinni. L’Anffas è una realtà fondamentale per la nostra città, un sostegno vitale per i ragazzi e soprattutto per le loro famiglie. È solo attraverso la solidarietà che si ha la possibilità di dare una vita dignitosa ai ragazzi del centro, in modo da assicuragli sostegno e serenità. Come amministrazione siamo sempre più vicini a questa realtà e continueremo ad assicurare ai ragazzi e alle loro famiglie il nostro massimo impegno e sostegno”.