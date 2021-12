Covid, la befana dei vigili arriva al centro di via Fucino: le calze saranno per i bambini che si vaccinano

Avezzano. La befana dei Vigli 2022 “atterra”, in via eccezionale e precauzionale, nel cortile dell’ex scuola di via Fucino che ospita il centro vaccini della Asl: le 650 calze piene di dolci e giochi acquistate dall’Ente, infatti, saranno consegnate ai bambini che si vaccineranno. Per non cancellare la classica festa dei bambini, celebrata ogni anno in piazza Risorgimento con l’ausilio dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, vista l’emergenza sanitaria l’Amministrazione comunale ha voluto trasformare un problema, il covid 19, in un’opportunità, la spinta a vaccinare i bambini. Invece di annullare la festa, quindi, ha fatto virare la traiettoria della nonnina con il naso adunco e il mento aguzzo.

“La befana”, afferma l’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza, insieme all’assessore Pierluigi Di Stefano, “quest’anno non scenderà in piazza Risorgimento, nell’evento celebrato ogni anno grazie all’opera preziosissima dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, ma arriverà nel centro vaccini di via Fucino accanto alle famiglie e ai bimbi che scelgono di tutelare sé stessi e gli altri. Abbiamo tanti doni da consegnare ai bambini affinché il timore iniziale si trasformi in un luminoso sorriso. Vaccinarsi è importante”, sottolinea Colizza, “così come mantenere i comportamenti di prudenza più volte rimarcati. Prima del ritorno in classe faremo un altro screening rivolto agli studenti”. La decisione è stata presa dall’amministrazione Di Pangrazio per evitare gli inevitabili assembramenti che si sarebbero creati con l’atterraggio della vecchia signora in piazza Risorgimento.