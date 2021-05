Covid, in 24 ore 6 nuovi contagi nella Marsica: arrivano i controlli sulle feste dei più giovani

Avezzano. Sono sei i casi di nuovi contagi registrati nella Marsica nelle ultime 24 ore. Due casi sono ad Avezzano, due a Luco dei Marsi, uno a San Benedetto dei Marsi, uno a Massa d’Albe.

È di poco fa la notizia che il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato la nuova ordinanza che fa uscire dalla zona rossa il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, nel teramano. Unico Comune in Abruzzo che rimane in zona rossa è Celano, nell’aquilano, dove ad oggi si contano 111 contagi.

Diverse le classi nelle scuole della Marsica in quarantena per evitare il contagio tra studenti e controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine per evitare gli assembramenti. I controlli scatteranno anche sulle feste in agenda per molti per i sacramenti religiosi che riceveranno i più piccoli.

Leggi il bollettino di oggi su Abruzzolive, con il numero dei contagi aggiornato dall’assessorato alla Sanità regionale.