Covid, il Comune di Pescina “abbraccia” tutti i volontari che si sono messi a disposizione in emergenza

Pescina. Un incontro per abbracciare e ringraziare tutti coloro che, in questi due anni di pandemia, si sono adoperati per aiutare ognuno di noi nella lotta al Covid-19. Questo lo scopo dell’evento pubblico fortemente voluto dall’amministrazione Comunale di Pescina con la prima cura e passione portata da Luigi Soricone, assessore con delega alla Salute al Comune di Pescina e infermiere professionista.

Questa domenica, 15 Maggio, a partire dalle 10 nella sala conferenze del teatro San Francesco, il sindaco e l’amministrazione comunale incontreranno tutti i sanitari del comune marsicano oltre ad essere stati grandi volontari nelle campagne screening alla popolazione, ma anche i numerosi volontari di Protezione Civile Comunale e A.N.A Pescina, volontari di Croce Rossa e AVIS comunali.

Tutti in prima linea durante questi ventiquattro mesi di gravi difficoltà per il sistema sanitario locale e nazionale.

“Abbiamo vissuto momenti drammatici che resteranno per sempre impressi nella nostra memoria. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo vissuto, anche per fare tesoro dell’esperienza accumulata e quindi adoperarci per migliorare il nostro sistema di medicina territoriale – spiega Soricone. Questo evento ha lo scopo di consolidare il legame interno alla nostra comunità e, al tempo stesso, di ringraziare chi si è speso in prima persona durante la pandemia”.