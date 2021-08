Covid hub Avezzano: nessun positivo tra i 1300 profughi afghani, vaccinate 229 persone

Avezzano. Buone notizie dall’area avezzanese allestita in soccorso dei cittadini afghani. Non ci sono positivi al Covid tra gli 850 profughi arrivati nell’hub di prima accoglienza allestito all’interporto di Avezzano (L’Aquila) e non ce ne sono tra i 450 annunciati per le prossime ore: il dato è emerso dai tamponi cui sono stati sottoposti al loro arrivo a Fiumicino.

Ne dà notizia il direttore dell’agenzia regionale di Protezione civile regionale abruzzese, Mauro Casinghini, che sta coordinando insieme alla Croce Rossa Italiana le operazioni di accoglienza e smistamento. Le persone che arrivano ad Avezzano vengono sottoposte alla vaccinazione per la quale stanno operando personale inviato dal commissario per la emergenza covid Figliuolo e della Asl provinciale dell’Aquila. La vaccinazione è su base volontaria: come riferisce Casinghini, ci sono afghani già vaccinati con la prima dose anti covid “per i quali si stanno verificando modalità e tempistica della seconda”. Ieri sono state vaccinate 174 persone, oggi 55.