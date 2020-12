Covid, l’amministrazione di Avezzano scende in campo nella manifestazione al fianco dei sanitari

Avezzano. L’amministrazione comunale di Avezzano aderisce alla manifestazione a sostegno del personale sanitario. Domani mattina, alle 10, una rappresentanza di consiglieri parteciperà alla manifestazione indetta dal sindacato in favore di medici, infermieri e operatori sanitari. Ci saranno i consiglieri Alfredo Chiantini, Antonietta Dominici, Alessandro Pierleoni, Ignazio Iucci, Lucio Mercogliano, Gianluca Presutti, Maurizio Seritti e il presidente del consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi.

“La seconda ondata ha travolto la nostra Provincia e soprattutto il territorio marsicano, facendo emergere numerose criticità dei nostri presidi ospedalieri”, affermano gli esponenti comunali, “ci auguriamo che in questo periodo si pensi a trovare soluzioni e metodi per l’eventuale terza ondata e non a diffondere i soliti annunci che non trovano riscontro, come di costume per il management della Asl1. Sarebbe imperdonabile perdere ulteriore tempo. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire alla manifestazione davanti l’ospedale civile di Avezzano”.

“Medici, infermieri e tutto il personale sanitario devono sapere che il Sindaco, insieme a tutta l’amministrazione, è dalla loro parte”, concludono, “si pensi a risolvere i problemi dei pazienti e degli operatori sanitari e non a intimorire i dipendenti nella ricerca di scoprire e punire chi ha diffuso notizie che, in ogni caso, rappresentano la cruda realtà”.