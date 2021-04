Covid, è guarita la suora della Sgobbo Sipari: è tornata a Pescina con la protezione civile

Pescina. È tornata e sta bene, la suora della scuola paritaria Sgobbo Sipari di Pescina, che era stata ricoverata in ospedale per via del covid. La suora è stata riaccompagnata a Pescina dall’auto della protezione civile e il sindaco Mirko Zauri ne ha dato, felice, l’annuncio su Facebook.

Suor Maria Elena Penaflorida, 51 anni, originaria delle Filippine, era stata ricoverata all’ospedale di Chieti per delle complicazioni e aveva lasciato tutto il paese con il fiato sospeso, soprattutto dopo la perdita, per via del covid, di suor Paola Gaeta. La comunità delle suore di Pescina, come più volte ricordato dall’amministrazione comunale, è molto apprezzata e ben voluta in paese.

Si attende ora il ritorno a casa di Giovanni Venti, anch’egli contagiato dal covid e ricoverato in ospedale.