Covid, De Cesare a Testa: se non sapete dove “parcheggiare” i malati noi siamo vicini al pronto soccorso

Avezzano. Nel pieno dell’emergenza covid e della seconda ondata che sta colpendo la Marsica sono tanti i cittadini che offrono “soluzioni” ad un problema sanitario che è in crisi, in particolare nell’ospedale di Avezzano.

Lorenzo De Cesare, commercialista, proprietario della palestra Five Zone della zona nord della città e già consigliere comunale, lancia un suggerimento al manager della Asl 1, Roberto Testa.

“Testa se non sapete dove “parcheggiare” i malati noi siamo vicini vicini al pronto soccorso di Avezzano”, scrive de Cesare sui social, “abbiamo sale chiuse se volete almeno una ventina io dico che ci stanno in zona 3. In zona 5 si possono far mangiare e dalla zona 4 si può entrare”.

Un messaggio che arriva in un periodo in cui il Governo, con i nuovi Dpcm, per fronteggiare l’emergenza, ha imposto la chiusura delle palestre.

“Bada tutti ingressi separati e percorsi covid già realizzati”, conclude De Cesare, ex assessore al Bilancio al Comune di Avezzano, “dimenticavo ci sono bagni e spogliatoi a sufficienza. Meglio che in tenda”.