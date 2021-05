Covid Celano, solo una ventina di prenotati per Astrazeneca. L’appello dei sanitari: “Vaccinatevi è sicuro”

Celano. Solo una ventina di prenotazioni per la campagna di vaccinazione di oggi a Celano per la fascia dei sessantenni. Il vaccino a disposizione era Astrazeneca e i celanesi non si fidano di questo tipo di vaccino.

È quanto emerge dai numeri che si sono registrati oggi al centro vaccinazione allestito al distretto sanitario in via Stazione. Circa 300 invece sono le vaccinazioni prenotate per la categoria ultraottantenni e fragili, su una popolazione complessiva di circa 400 soggetti.

“Bisogna incentivare in tutti i modi la campagna vaccinale e bisogna capire che Astrazeneca è un vaccino sicuro”, l’appello ai celanesi del dottor Simone Angelosante, anche consigliere regionale, “è necessario che si capisca l’importanza della vaccinazione contro il covid”.

Celano, numeri alla mano, a oggi, con il numero delle vaccinazioni è al di sotto della media regionale.

Guarda l’intervista completa con tutti i dati: