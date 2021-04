Covid, all’ospedale di Avezzano arrivano 6 posti di terapia sub intensiva: inaugurazione martedì

Avezzano. Arrivano all’ospedale di Avezzano sei posti letto della terapia sub-intensiva all’interno dell’ospedale di Avezzano.

L’inaugurazione era stata anticipata dal manager della Asl 1 Roberto Testa e l’inaugurazione ci sarà il 6 aprile alle 11.

“Grazie al lavoro costante e all’ascolto degli amministratori locali, la Regione potrà fornire ai cittadini di Avezzano e della Marsica tutta quelle garanzie in ambito sanitario che apparivano non solo come auspicabili ma anche doverose”, afferma il consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità Mario Quaglieri (FdI).

“Per chi, come me, vive e rappresenta tutto il territorio marsicano, poter annunciare l’inaugurazione di 6 posti di terapia sub-intensiva all’interno dell’Ospedale di Avezzano è un motivo di orgoglio, ma non solo: è la realizzazione del continuo lavoro di ascolto e collaborazione con gli amministratori marsicani, che tramite la loro indispensabile opera di sollecitazione e confronto hanno contribuito affinchè si addivenisse ad un risultato positivo”.

“Un ringraziamento va all’operato del Presidente Marco Marsilio e del manager Testa, grazie ai quali oggi si può finalmente dare questa notizia positiva ai cittadini”, conclude.