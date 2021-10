Covid Abruzzo, 46 nuovi casi: la metà nell’Aquilano, morto 45enne

Pescara. Sono 46 (di età compresa tra 2 e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81940. Il totale è inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Più della metà dei casi è nella Provincia dell’Aquila.

A Rocca di Mezzo, dopo l’accendersi di un focolaio, tutte le scuole, di ogni ordine e grado, rimangono a chiuse fino a domani 20 ottobre.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2555 (si tratta di un 45enne e di una 86enne della provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78092 dimessi/guariti (+88 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1293* (-45 rispetto a ieri).

*(nel totale sono ricompresi anche 406 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

56 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1233 (-44 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2369 tamponi molecolari (1454959 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13841 test antigenici (936006).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.28 per cento.

Del totale dei casi positivi, 20935 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+24 rispetto a ieri), 20842 in provincia di Chieti (+9), 19698 in provincia di Pescara (-1 per riallineamento), 19676 in provincia di Teramo (+11), 671 fuori regione (+2) e 118 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.