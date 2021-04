Covid, a Luco nuovi screening e al via le vaccinazioni: carabinieri in supporto per le prenotazioni

Luco dei Marsi. Si terranno sabato, 24 aprile, a Luco dei Marsi, le nuove tornate di screening e di vaccinazioni anti Covid-19. Lo screening sarà effettuato nella sede della Misericordia, in via Alessandro Torlonia, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Le vaccinazioni saranno somministrate nei locali sottostanti alla palestra dell’I.C. “I. Silone”, nel corso dell’intera giornata.

Gli interessati saranno preventivamente contattati dagli Uffici Asl competenti, che provvederanno a comunicare gli orari degli appuntamenti e tutte le indicazioni necessarie. “Abbiamo deciso di effettuare anche un nuovo screening contestualmente alla nuova tornata vaccinale, anticipando sui tempi inizialmente previsti”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Stiamo mettendo in atto tutto quanto possibile per fronteggiare la diffusione dei contagi, ma invito ognuno a fare la propria parte, perché senza cooperazione e senso di responsabilità da parte di tutti, ogni misura rischia di essere vana”.

In supporto della cittadinanza, per effettuare le prenotazioni della vaccinazione tramite piattaforma dedicata, anche l’Arma dei Carabinieri, già impegnata attivamente, a fianco della popolazione nella lotta contro i contagi, anche con Unità mediche e postazioni fisse per l’effettuazione di tamponi nei centri maggiori della provincia. “Nell’ottica di contribuire concretamente anche nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto che tutti i comandi di stazione diano un fattivo supporto ai cittadini anziani nelle operazioni di prenotazione telematica del vaccino”, ha scritto il comandante provinciale, colonnello Nazareno Santantonio, presentando l’iniziativa. “In particolare, le persone over 70, che hanno una minore dimestichezza con il web o nessun accesso a Internet”, ha spiegato il Colonnello, “potranno rivolgersi alla locale stazione per la compilazione del format online o richiedere, laddove siano impossibilitati a spostarsi, la medesima assistenza a domicilio”. Per ottenere il supporto dei carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Marco Fanella, i cittadini di Luco dei Marsi possono contattare il numero 112 e rappresentare l’esigenza.