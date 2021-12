Covid a Civitella Roveto riapertura scuola slitta al 10 gennaio: il 7 screening per tutti

Civitella Roveto. L’amministrazione comunale di Civitella Roveto, a guida del sindaco Pierluigi Oddi, in accordo con la dirigente scolastica, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche di venerdì 7 gennaio 2022 per effettuare, in collaborazione con la Croce Verde, uno screening diagnostico per SARS CoV 2 rivolto a tutti gli studenti e al personale scolastico, al fine di garantire il “rientro in sicurezza” dei ragazzi, per la maggiore tranquillità di tutti, con il conseguente slittamento del rientro in classe di alunni e docenti direttamente a lunedì 10 gennaio.

Nei prossimi giorni arriveranno aggiornamenti sul progetto di monitoraggio preventivo all’interno delle scuole, nelle quali, tra l’altro, sono costantemente adottati e attuati i protocolli sanitari anticovid e, nei casi specifici, le sanificazioni delle classi.

“Sarà fondamentale, da parte dei genitori, far partecipare i ragazzi allo screening, al fine di avere un quadro più ampio e preciso, tale da consentire un rientro in sicurezza. Scuola, Amministrazione e Famiglie: solo con una sinergia di gruppo e la volontà di tutti si può efficacemente combattere contro un virus insidioso. Confidiamo nella saggezza, giudizio e nel senso di responsabilità di tutti”, il commento del sindaco Oddi.