Covid, a Cerchio al via la prenotazione per il tampone molecolare gratuito: 70 posti

Cerchio. Il Comune di Cerchio, in collaborazione con la Asl, organizza una giornata di screening gratuito con tampone molecolare per “personale di pubblica utilità, titolari e dipendenti delle attività di vendita e di produzione e per tutti i coloro che prestano servizio a contatto con il pubblico”.

Per aderire bisogna necessariamente prenotarsi in quanto sono solo 70 i tamponi molecolari a disposizione.

Il numero da chiamare entro domani, 8 aprile, alle 12, è lo 0863 78116 oppure si può scrivere una mail a [email protected]

La giornata si terrà al teatro “Nicola Calipari” di Cerchio, a partire dalle 9, il 9 aprile.

Intanto il sindaco Gianfranco Tedeschi fa sapere che in collaborazione con “il Comune di Aielli ieri pomeriggio è stato eseguito uno screening su bambini e adulti in vista della riapertura delle scuola elementare/ materna e prima media. Eseguiti 241 tamponi di cui 96 a bambini. Zero i positivi. Grazie al personale sanitario Andrea Silvagni ed Enrico Bizzarri”.