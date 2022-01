Covid, a Carsoli il sindaco sospende la riapertura delle scuole

CARSOLI – E’ stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nel plesso scolastico di Carsoli riguardante le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale con ordinanza del Sindaco Velia Nazzarro. Per ora si tratta di una sospensione fino al giorno 17 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe.

“Il provvedimento – spiega il primo cittadino – è stato adottato a livello preventivo-precauzionale, in considerazione della particolare evoluzione in crescita dei contagi sia del territorio di Carsoli che nei comuni limitrofi dai quali provengono studenti. Ci attendevamo una pronuncia da parte del governo rispetto alla difficoltà per la ripresa delle lezioni in presenza, ma anche dal Ministro Bianchi non è arrivata alcuna risposta nel merito. Nei territori – prosegue – siamo poi noi sindaci ad essere in trincea, e la misura di una realtà la conosce chi la vive ogni giorno e soprattutto in questo momento così complesso con il dilagare delle infezioni.

Agiremo pertanto con gradualità, intanto disponiamo la sospensione di una settimana, riservandoci successivamente di valutare la situazione, senza escludere nemmeno un ulteriore proseguimento nel caso in cui le condizioni lo dovessero richiedere, resta peraltro confermata l’attività prevista di screening già organizzata per domenica 8 gennaio 2022, che è necessaria per tracciare ed isolare gli eventuali positivi”

Pertanto ora sono attese le relative comunicazioni da parte della organizzazione scolastica rispetto alla attivazione della DAD.