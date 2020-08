Covid-19, slitta l’appuntamento con la XII edizione del trail della Roscetta

Civitella Roveto. Si sarebbe dovuta disputare domenica 11 ottobre 2020, a Civitella Roveto, la XII edizione del trail della Roscetta, la mezza maratona che ha come scenario gli incantevoli sentieri e i castagneti che circondano il borgo rovetano. Purtroppo però, la situazione generale che si è venuta a creare a causa del Covid-19 e le molteplici incertezze legate allo svolgimento delle manifestazioni sportive hanno portato gli organizzatori ad annullare a malincuore l’edizione 2020.

I responsabili dell’associazione sportiva, che da dodici anni danno vita al trail della Roscetta spiegano così la decisione presa: «La salute e la sicurezza dei podisti, dei volontari e degli amici che sostengono la manifestazione, la quale impegnava ormai tutto il weekend con appuntamenti sportivi (nordic walking, passeggiata ecologica in mountain bike, arrampicata alla falesia di Meta) e diverse feste serali, saranno sempre la nostra priorità assoluta. In questo periodo ci è parso quindi ingiusto, nei confronti di chi da mesi è in prima linea nella lotta al coronavirus e di chi ha fatto tanti sacrifici, riunirci per questo evento, proprio quando radunarsi è l’ultima cosa che si dovrebbe fare. L’unica attività che organizzeremo sarà per ricordare una delle colonne portanti del nostro trail: Vico Di Battista. Nel passaggio più alto della gara, a circa 1100 metri sul livello del mare, verrà infatti posta una targa in ricordo del nostro compianto amico».

L’appuntamento per la mezza maratona è quindi rimandato a domenica 10 ottobre 2021, per correre e ammirare in sicurezza la natura della Valle Roveto.