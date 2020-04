Covid-19, Segen al lavoro per servire il territorio. Capone: grazie ai nostri operatori senza paura

Civitella Roveto. “Ci troviamo coinvolti in una emergenza sanitaria che sta modificando ogni settore della nostra vita. C’è stata da parte delle Autorità una giusta indicazione a stare a casa, con eccezione di alcuni settori, tra questi i servizi essenziali che devono continuare a prestare la loro attività quotidiana. Questo, e non può essere altrimenti, vale anche per le società che erogano i servizi di igiene urbana, come Segen”. Commenta così l’amministratore di Segen, Fernando Capone, il difficile momento che stiamo vivendo e l’impegno massimo che la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti nei comuni di Balsorano, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Luco Dei Marsi, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie e Tagliacozzo, 11 Comuni, sta mettendo in campo.

“L’ordinanza n.13 del 22/03/2020 della Regione Abruzzo ha definito delle direttive – linee guida sulla questione emergenziale, ma già nelle settimane precedenti avevamo attivato le nostre procedure interne, tenendo conto dei vari DPCM e delle indicazioni dell’ISS e della Regione Abruzzo”, ha continuato Capone, “sulle procedure adottate ci tengo a mettere in evidenza il rafforzato e propositivo rapporto venutosi ad instaurare tra le società pubbliche abruzzesi della gestione dei rifiuti, in particolare con Asm spa di L’Aquila, Cogesa di Sulmona ed Ecolan di Lanciano.

Sono stati molti gli incontri in video conferenza con i quali si è discusso dei vari aspetti del nostro settore, coinvolto direttamente dall’emergenza sanitaria. Un plauso ai miei colleghi amministratori Lanfranco Massimi (Asm), Vincenzo Margiotta (Cogesa) e Massimo Ranieri (Ecolan) per l’egregio lavoro che insieme a Segen spa stanno svolgendo.

Un ulteriore aspetto che ci tengo a sottolineare di questa situazione emergenziale è la grande collaborazione con le amministrazioni Comunali sia per la fase di ascolto delle necessità sia per la gestione delle situazioni di criticità. Li ringrazio sentitamente per la loro attenzione al territorio di propria competenza ed ai propri cittadini. Abbiamo con i sindaci condiviso e definito un iter per la messa in pratica delle nuove norme e direttive, anche per la particolare e speciale raccolta prevista per gli utenti positivi al Covid-19 e gli utenti in isolamento domiciliare.

Come Segen, stiamo facendo il possibile per garantire il nostro servizio, seppure tra mille difficoltà e paure di contagi, con il personale di Segen che si è messo subito a disposizione con un senso di responsabilità fuori dal comune, mai facendo mancare il proprio lavoro quotidiano.

Un sentito grazie alle donne e agli uomini di Segen, tecnici ed in particolare i nostri operatori “senza paura”; li ringrazio per il servizio reso alla Società, ai Comuni serviti ed ai loro e nostri cittadini. Tante persone lo stanno già stanno facendo attaccando cartelli ai cassonetti, perché stanno svolgendo con passione e disponibilità un compito importante, spesso anche a contatto con materiale proveniente dai conferimenti delle famiglie colpite dal virus o sotto sorveglianza attiva. Abbiamo coniato un motto che ora è diventato, in questo momento, un po’ il nostro inno “NOIrestiamoinservizioTUrestaacasa” proprio per rendere forte la nostra vicinanza e solidarietà ai nostri concittadini. Ed allora “NOIrestiamoinservizioTUrestaacasa”.