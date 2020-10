Covid-19, pulizia professionale e sanificazione di camion, bus e furgoni per trasporto alimentare

Mai come in questo periodo, la pulizia professionale per gli interni di autobus, camion e furgoni per il trasporto alimentare risulta necessaria al fine di limitare la propagazione di virus e batteri e diminuire, di conseguenza, il rischio di contagio.

Il trasporto pubblico.

Quotidianamente gli autobus entrano in contatto con una moltitudine di passeggeri, tra studenti e lavoratori, che si vede costretta a spostarsi da un luogo a un altro, esponendosi a diversi pericoli.

Soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, la possibile propagazione di virus e batteri non è da sottovalutare per via del continuo traffico che avviene su questi mezzi.

Perciò, viene spesso richiesta l’adozione di misure straordinarie, tra le quali la sanificazione degli stessi.

Camion.

La cabina dei camion viene sempre considerata una seconda casa per chi trasporta questo mezzo. Bisogna provvedere periodicamente, quindi, a effettuare una adeguata pulizia al fine di permettere di intraprendere un viaggio sicuro in un ambiente salubre.

Furgoni per trasporto alimentare.

Anche per i mezzi destinati al trasporto alimentare, la pulizia delle pareti e delle superfici e la purificazione dell’aria devono essere garantite per assicurare massima sicurezza e contaminazione zero con i prodotti che vengono trasportati.

Filtri dell’aria, tappezzeria, cruscotti o angoli più nascosti. Effettuare in autonomia una corretta pulizia secondo le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità non è semplice.

In tutti i casi sopra analizzati, la scelta migliore è quella di affidarsi a esperti come i professionisti di Mama Servizi, che si occupano quotidianamente di pulizie e sanificazioni, operando attraverso l’uso di prodotti specifici e appositi in base al materiale su cui si interviene, nonché applicando tecniche adatte alla tipologia di esigenza richiesta.

