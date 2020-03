Covid-19, preoccupazione tra i lavoratori LFoundry. I sindacati: non sappiamo se dobbiamo fermarci o no

Avezzano. Nella notte di sabato 21 marzo il presidente del consiglio ha annunciato la necessità di chiudere tutte quelle attività produttive del Paese non di interesse nazionale come ulteriore misura per affrontare l’emergenza covid19. La bozza del decreto, però, uscito nella giornata di oggi non chiarisce se lo stabilimento LFoundry è tra le aziende interessate dal provvedimento.