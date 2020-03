Covid-19, l’ordine degli avvocati di Avezzano apre uno sportello gratuito per consulenze ai cittadini

Avezzano. Uno sportello per dare informazioni e assistere i cittadini. Questa l’iniziativa dell’ordine degli avvocati del foro di Avezzano che hanno deciso di tendere una mano ai marsicani creando un filo diretto tra loro attraverso i social.

“Attraversiamo un periodo veramente difficile, alla fine del quale – perché ne arriverà la fine – saremo tutti in po’diversi, in particolare saremo, se non altro, più convinti di far parte di una comunità, i cui componenti cercano di aiutarsi a vicenda, memori del fatto che nessuno è in grado di…vivere da solo”, ha spiegato il presidente Franco Colucci, “abbiamo tutti bisogno di tutti, come insegna il principio di solidarietà. Gli egoismi sono definitivamente tramontati.



Certo in periodi come questo alcuni, come medici, infermieri, personale sanitario in genere, addetti alla grande distribuzione, autotrasportatori, possono far esaltare le loro migliori qualità e ad essi non possiamo che dire bravi e grazie!

Ma ognuno deve dare il proprio contributo nell’ambito di quella solidarietà cui prima si accennava.

Gli Avvocati non possono fare molto in modo diretto sul “virus” che ci opprime attualmente, ma possono contribuire a dare “respiro “ agli altri, ad esempio mettendosi a disposizione della necessità di “conoscenza “ che pure in periodi come questo alimenta il “quotidiano”.

E’,quindi, in tale direzione che gli avvocati Marsicani si mettono a disposizione della collettività per tutte le necessità di chiarimenti, spiegazioni, approfondimenti delle varie problematiche che possono presentarsi in questo periodo relativamente al “ mondo giustizia “, nell’ambito dei rapporti umani, oggi complicati dalla scarsa chiarezza della situazione.

Allo scopo gli avvocati, attraverso il Consiglio dell’Ordine, hanno istituito uno “Sportello ” cui è possibile collegarsi, dal lunedì al venerdì, attraverso la pagina Facebook Ordine avvocati Avezzano (https://www.facebook.com/ordineavvocatiavezzano/) il cittadino potrà chiedere e ricevere gratuitamente – nel rispetto della imprescindibile riservatezza – informazioni, chiarimenti e quant’altro circa i processi civili, penali, amministrativi ricadenti dinanzi al Tribunale di Avezzano e Tar nei quali è coinvolto.

L’iniziativa è sicuramente poca cosa di fronte all’enorme tragedia che attanaglia la società mondiale ma è pur sempre qualcosa che può rivelarsi utile soprattutto quando – speriamo presto – questa situazione sarà un ricordo!”.