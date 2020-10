Covid-19, il McDonald’s di Avezzano non abbassa la guardia: pulizia e sicurezza al primo posto

Avezzano. Un’esperienza da vivere in termini di sapori ma anche di socialità. È questo il McDonald’s di Avezzano.

Come ci aveva spiegato in una precedente intervista il licenziatario Gaetano Miranda:

“I nostri ristoranti non sono destinati solamente a un panino mordi e fuggi: è importante non dimenticare che siamo di base una realtà dedicata interamente alle famiglie. Abbiamo un interno ricco di giochi interattivi e un’ampia sala esterna con playland per bambini. Il McDonald’s è il luogo ideale di ritrovo e socializzazione“.

L’emergenza legata al Coronavirus ha in parte frenato le attività legate al sociale ma la possibilità di sfruttare lungo il corso dell’estate l’ampio spazio esterno è stata garanzia di tranquillità per numerose mamme e papà.

In vista dell’arrivo dell’inverno, l’atmosfera di divertimento misto a condivisione e confronto continuerà a diffondersi, nel rispetto delle regole e nel massimo della sicurezza.

Il McDonald’s di Avezzano, infatti, non abbassa la guardia. La sala ristoro manterrà in vigore una serie di norme in cui igiene e pulizia rappresentano la priorità.

Si tratta di misure straordinarie relative alla sanitizzazione di tutti gli ambienti: dalla cucina alla sala, con speciale attenzione alle aree di preparazione del cibo e agli oggetti utilizzati frequentemente dal personale e dai clienti. Sono in arrivo, inoltre, plexiglass destinati a isolare le sedute.

Ecco alcune delle norme igienico-sanitarie adottate:

La disinfezione delle aree di maggiore contatto avviene con elevata frequenza

avviene con elevata frequenza Prima di indossare i guanti, i dipendenti lavano le mani seguendo specifiche regole

I gel sanificanti sono a disposizione per i clienti all’entrata del ristorante

sono a disposizione per i clienti all’entrata del ristorante La segnaletica è stata tracciata sul pavimento per assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale

è stata tracciata sul pavimento per assicurare il mantenimento della I pannelli protettivi in plexiglass sono stati posizionati in corrispondenza delle casse

sono stati posizionati in corrispondenza delle casse Mascherina e guanti vengono indossati durante tutta la durata del turno di lavoro dai dipendenti

Torna a mangiare e a divertirti in sicurezza dal McDonald’s di Avezzano.