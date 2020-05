Covid-19, Fase 2: Medilab Avezzano torna operativo. Ecco quando ripartiranno i servizi

Medilab Avezzano si prepara a riaprire le porte. La diffusione del Covid-19 aveva costretto lo studio specialistico ortopedico e fisioterapico a subire un brusco rallentamento. Lungo tutta la durata dell’emergenza sanitaria, però, i professionisti del centro hanno continuato a garantire la propria assistenza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in specifici ambiti, senza bloccare completamente l’attività.

Con l’arrivo della Fase 2, Medilab Avezzano è pronto a ripartire e tornare al fianco dei propri pazienti, rispondendo ai loro bisogni di salute. Come? Assicurando l’erogazione dei servizi con la massima sicurezza.

“In questi mesi di emergenza sanitaria”, ha dichiarato il dottor Massimiliano Fini, “abbiamo dovuto stravolgere l’organizzazione del nostro lavoro ma ora siamo pronti a ritornare gradualmente e responsabilmente alla quasi-normalità. In seguito alle nuove disposizioni emanate dal presidente della Regione Abruzzo, il nostro centro riprenderà la propria attività, attuando tutte le azioni indispendabili per garantire condizioni più che sicure.

La nostra priorità è infatti salvaguardare la salute del personale nonché dei pazienti. Proprio per questo motivo abbiamo provveduto a effettuare tutte le sanificazioni necessarie dei locali, reperire presidi protettivi essenziali per svolgere il lavoro in sicurezza e riorganizzando la sala d’attesa per consentire di mantenere le distanze interindividuali”.

EROGAZIONE SERVIZI.

, verranno riattivati i servizi di: Ortopedia, Ginecologia, Ecografia, Endocrinologia, Reumatologia, Nutrizionista e Otorinolaringoiatria. A partire da lunedì 18 maggio, verrà riattivato il servizio di fisioterapia.