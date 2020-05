Covid-19 e Fase 2: Gelateria Duomo Avezzano, al via con l’asporto

La Gelateria Duomo di Avezzano riapre le porte. Da oggi si riparte con l’asporto. In seguito alle nuove disposizioni relative alla fase 2 dell’emergenza Covid-19, la sede di via Sergio Cataldi, che si affaccia su piazza Risorgimento, sarà aperta al momento solo per il gelato da asporto.

“I nostri clienti potranno venire a prendere il gelato”, ha dichiarato il maestro gelataio Francesco Dioletta, “ma non sarà possibile consumarlo all’interno del locale. Quest’ultimo sarà dotato di apposita segnaletica sul pavimento per facilitare il mantenimento delle distanze interpersonali e verrà garantito un elevato livello di pulizia e sicurezza per salvaguardare la salute dei cittadini e dei dipendenti”.

Orari Gelateria Duomo Avezzano.

Tutti i giorni dalle 12 alle 20

La domenica dalle 11 alle 20

Lunedì chiuso

Il gelato del Duomo torna a farvi compagnia, che aspettate?