Covid-19, due nuovi casi positivi nel Comune di Celano

Celano. Altri due i casi positivi al Covid-19 registrati nel Comune di Celano. A comunicarlo è stata il neo rieletto sindaco, Settimio Santilli.

“Mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunicano 2 casi positivi al Covid19 a Celano.” commenta Santilli. “Le due persone sono risultate asintomatiche e fanno parte di un unico ceppo familiare messo in sorveglianza speciale in quarantena. Tutti i “contatti stretti” dei contagiati sono stati rintracciati e messi anche loro in sorveglianza speciale in quarantena, in attesa di eseguire i tamponi che si sono iniziati ad effettuate in alcuni casi già da stamattina. Invito la cittadinanza a prestare la massima attenzione al rispetto delle regole, ne vale della salute di tutti.” conclude il primo cittadino Santilli.

Gli attuali positivi al Covid-19, nel Comune di Celano sono 22