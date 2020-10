Covid-19 ad Avezzano, in sorveglianza attiva 56 persone dopo il caso positivo al Liceo classico

Avezzano. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus è di 67 il totale dei casi confermati nel capoluogo marsicano, 49 il numero dei guariti, 2 quello dei decessi.

In sorveglianza attiva 56 persone, provvedimento disposto dalla Asl dopo l’esito positivo del tampone somministrato a una studentessa del Liceo classico Torlonia di Avezzano, come riportato da Marsicalive.

Per tale motivo la Asl ha disposto la quarantena di 14 giorni al partire dal 29 settembre sia per gli studenti della classe, sia per gli insegnanti che hanno svolto attività all’interno della classe dal 24 settembre, sia per i collaboratori scolastici che lavorano in quel piano della scuola.